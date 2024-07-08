بنمو 30%.. 2.7 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، عن تطور كبير في صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 حيث بلغت 2.7 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 30% وقيمة نمو 616 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار.

تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

تطور صادرات الصناعات الغذائية

صادرات شهر يناير 2024 بلغت 482 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التي بلغت 368 مليون دولار. صادرات شهر فبراير 2024 بلغت 546 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التي بلغت 387 مليون دولار. صادرات شهر مارس 2024 بلغت 598 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة 34% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار. وصادرات شهر إبريل 2024 بلغت 532 مليون دولار بنسبة نمو 34% مقارنة بصادرات إبريل 2023 التي بلغت 381 مليون دولار، وصادرات مايو 2024 بلغت 538 مليون دولار محققه نسبة نمو 8% مقارنة بصادرات مايو 2023 التي بلغت 500 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بقيمة 1408 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 30%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 58% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 191 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 129 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 370 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 205 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 13%. يليها السودان بقيمة 176 مليون دولار ونسبة نمو 70%. فلسطين بقيمة 156 مليون دولار ونسبة نمو 50%. ليبيا بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 20%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 28%. هولندا بقيمة 121 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%. إسبانيا بقيمة 109 مليون دولار محققة نسبة نمو 126%. إيطاليا بقيمة 101 مليون دولار ونسبة نمو 19%. الاردن بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 18%. وفي المركز العاشر الجزائر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 50% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 176 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 73 مليون دولار. يليها إسبانيا بقيمة صادرات 109 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 61 مليون دولار. هولندا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 60 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 93 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 55 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 156 مليون دولار وقيمة نمو 52 مليون دولار. الجزائر بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 28 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 25 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 205 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 24 مليون دولار. وفي المركز العاشر البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 22 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 269 مليون دولار وبنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق و النشاء بقيمة 241 مليون دولار، محققة نسبة نمو 63%. الفراولة المجمدة بقيمة 206 مليون دولار ونسبة نمو 25%. السكر بقيمة 161 مليون دولار ونسبة تراجع 11%. عصائر بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 95%. الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 122 مليون دولار ونسبة نمو 125%. زيوت الطعام بقيمة 120 مليون دولار ونسبة نمو 176%. خضار مجمد بقيمة 110 مليون دولار ونسبة نمو 21%. محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 104 مليون دولار ونسبة نمو 28%. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

ثانياً: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى مايو 2024:

إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2024 بلغ 19.8 مليار دولار. بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولار، و صادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات عام 2023 بلغت 5.1 مليار دولار، و صادرات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بلغت 2.7 مليار دولار.