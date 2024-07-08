الأنبا دانيال يشهد مؤتمر اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي لخدام المرحلة الإعدادية

شهد الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، مؤتمر اللجنة لخدام المرحلة الإعدادية والمنعقد تحت شعار "كن خادمي" ، وذلك بدار أم المحبة، بدير درنكة، بأسيوط، بمشاركة مسؤولي مكاتب التعليم المسيحي بالإيبارشيات المختلفة، وخدام مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.

وفي كلمته، شرح المطران أنشطة اللجنة، مؤكدًا أهمية التعليم المسيحي بالكنيسة، ثم أوضح الأب فرنسيس وجدي، عضو لجنة الميديا، البيانات، التي تريدها اللجنة، من مختلف خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

كذلك، شرح الأب مينا معين، عضو لجنة المسابقات، الجهاز المخصص، لمسابقة الخدام في إنجيل القديس لوقا، التي تنظمها اللجنة، خلال الفترة المقبلة.

تضمن المؤتمر أيضًا محاضرة ألقاها الأخ شريف طلعت حول "سلوكيات الخادم تجاه بعض مشكلات المخدومين"، كما تحدثت الأخت ماريام عبدالملك في المحاضرة الثانية عن "مشاكل المخدومين وكيفية التعامل معها".

كذلك، قدم الأخ ريمون إسحق محاضرته الثالثة بعنوان "طرق جديدة ومبتكرة للخدمة"، بالإضافة إلى المحاضرة الرابعة، التي ألقاها الأب يوساب مهني حول "روحانية الخادم"، وتضمنت المحاضرات مجموعات العمل، لخدمة الهدف العام.

واختتم المؤتمر بالتقاط الصور التذكارية، في جو من المحبة الأخوية.