الثانوية العامة 2024| بعد قليل.. “التعليم” تكشف حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

تعلن وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، حقيقة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الامتحان.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإصدار بيانا رسميا، يتضمن أدلة قاطعة.

وأثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات لمعلمي دروس خصوصية يدعون وجود أسئلة نصا داخل امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، وتم شرحها في المراجعات النهائية، وجاء منها في ورقة الأسئلة أمس.

في السياق نفسه تحدث أحد معلمي الكيمياء ، أنه عرض عليه فلاشة لامتحان الكيمياء بها ما يقرب من 200 سؤالا من أسئلة امتحان هذا العام، وقال في فيديو عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، إنه مستعد للمثول أمام أي جهة تطلب شهادته، وأنه يحتفظ برقم تليفون الشخص الذي تحدث معه في هذا الشأن.

من جهتها فتحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيقا عاجلا في هذه الواقعة للتأكد من صحة ما يتم تداوله ومدى مطابقته مع امتحان الكيمياء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين حال ثبوته.

وأدى أمس الأول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 515 ألفا و711 طالبا، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 193 ألفا و544 طالبا، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، وأدى شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية» بإجمالى 1642 طالبا وطالبة.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام نماذج لأسئلة وإجابات امتحاني الجغرافيا والكيمياء، عقب بدء الامتحان.

في السياق نفسه، رصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الكيمياء، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا بمحافظة بنى سويف، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة بمحافظة سوهاج خلال قيامه باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القانون.

وحول الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إلغاء امتحان الكيمياء، وإعادته لطلاب لجنة الغش الجماعي في الدقهلية بالكامل في الدور الثاني للثانوية العامة 2024.

جاء ذلك بعد تداول فيديو يشير وجود إلى وجود واقعة الغش الجماعي بإحدى لجان المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأضاف: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة بالمنصورة في لجنة خاصة

وتابع، أن التصحيح أوراق الإجابة بلجنة خاصة هو الفيصل في إثبات وجود الغش الجماعي من عدمه، من خلال تطابق الإجابات، لافتًا إلى أن السيدة التي ظهرت في فيديو كانت تلقن إجابة السؤال المقالي.

الداخلية تكشف مرتكبة واقعة الغش الجماعي بالمنصورة

وحول حدوث الغش الجماعي، كشفت وزارة الداخلية أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجارى خلال أداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الامتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، واعترفت بحصولها على أسئلة الإمتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٢٨) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.