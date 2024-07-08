"العسومي" يثمن الدور الرائد لمصر في دعم وتعزيز العمل البرلماني

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على الدور الرائد لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم العمل البرلماني وترسيخ أواصره، وإيمانها بدوره كونه نهجًا دبلوماسيًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية ودورهما في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوب المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وجدد العسومي، شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعب العربي، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون .

من جانبها، أشادت السفيرة دينا الصيحي، بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الحثيثة والملموسة على كافة الأصعدة، ومثنية على مبادرات البرلمان العربي وما حققه من إنجازات ملموسة .