بالفيديو.. رئيس شعبة القصابين: قدوم شحنة عجول من الصومال وانخفاض أسعار اللحوم قريبا

كشف هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل استقبال مصر أول شحنة قادمة من الصومال ، محملة بأكثر من 1500 رأس للذبح، ضمن إطار التعاون التجاري المتزايد بين مصر والصومال.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الصفقة ستدخل إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، وسيتم تسعيرها وفقًا لما تحدده الدولة، الأمر الذي يحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل طفيف لفترة قليلة.

وأشار رئيس شعبة القصابين، إلى أن هذه الشحنة تأتي كجزء من برنامج تحقيق الأمن الغذائي الذى تتبناه الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، في إطار تخفيض الأسعار بالأسواق.

وتابع هيثم عبد الباسط: أسعار اللحوم كانت وصلت لـ 500 جنيه، وحاليا تراجعت بشكل كبير لأقل من 400 و350 جنيها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، ونتمنى بأن يكون هناك انخفاض جديد في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيق التوافر في المحاصيل الزراعية.

وأردف رئيس شعبة القصابين: الدولة تضخ لحوم على مدار السنة في المجمعات والمنافذ والمجازر، في إطار سد العجز من المعروض في الأسواق، مختتمًا: «كل شئ غالي واللي حصل في الجنيه والدولار أثر على السوق، ولازم نشتغل على الإنتاج في كافة المحاصيل الزراعية عشان المواطن يقدر يحس بالمردود في الأسعار».

