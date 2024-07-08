أبرزها المنشآت المغلقة.. وزير الثقافة يطرح حلولا لعدد من المشكلات العالقة

وجه الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة خلال اجتماع مع قيادات الوزارة ، بتطوير برامج القطاعات والهيئات، من خلال فعاليات وأنشطة قابلة للتنفيذ، بما يخدم خطط الوزارة الهادفة إلى بناء الإنسان ورفع الوعي.

ووضع وزير الثقافة تصور كامل لإنهاء المشكلات العالقة في الوزارة منها أزمة رقم الإيداع، والمنشآت المغلقة بسبب إجراءات الحماية المدنية، مشيرًا إلى أهمية وضع جودة المنتج المقدم في قصور الثقافة كأولوية، وتكثيف العمل بفعاليات المسرح المتنقل، ومراجعة إجراءات الإتاحة لذوي الهمم، والعمل على تسويق الصناعات الإبداعية داخل وخارج مصر، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الفعاليات الثقافية، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية للأقاليم، إلى جانب إستحداث هوية بصرية موحدة لقطاعات الوزارة، وسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة قيد الإنشاء، والتي تم إنجاز أكثر من 70% من مراحلها، ومنها: "مستشفى أكاديمية الفنون، مسرح مصر بشارع عماد الدين بمحافظة القاهرة، واحة الثقافة في 6 أكتوبر، عدد من قصور الثقافة بالمحافظات".