بيراميدز يواجه الاتحاد في موقعة صعبة على استاد الإسكندرية

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأثنين ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة الثنائي أحمد سامي ووليد الكرتي بعد انتهاء إيقافهما بسبب تراكم البطاقات.

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي.



ترتيب جدول الدوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة.