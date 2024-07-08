التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2023

سجل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ مايو 2023، حيث بلغ 487 مليون دولار على أساس شهري.

وذكر موقع روسيا اليوم الاثنين، أن الصادرات الروسية للولايات المتحدة ارتفعت مع نهاية الربيع بنسبة 47%، وشملت الأسمدة واليورانيوم المخصّب.

وتصدر روسيا اليورانيوم – حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي – بقيمة 209.5 مليون دولار.

وانخفضت الواردات الأمريكية من الأسمدة الروسية بنسبة 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.

كما استوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.



أما الصادرات الأمريكية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار، وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار، كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بقيمة 3.8 مليون دولار.

وأدت العقوبات الأمريكية ضد روسيا إلى خفض التجارة الثنائية بينهما منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث تسعى الدول الغربية إلى عزل موسكو اقتصاديًا.

