غلق مخبزين لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جرام للرغيف وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 شهور وآخر قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرام للرغيف الواحد وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمده شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام في الرغيف الواحد و مخبز تصرف فى 12 شيكاره دقيق بلدى مدعم، بالاضافة لتحرير 11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وسعر ووزن الرغيف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.