بالفيديو.. تطورات صادمة عن أزمة شيرين عبدالوهاب

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وخناقتها مع طليقها الفنان حسام حبيب حتى وصل الأمر إلى الضرب والاعتداء.

قال الناقد الفني طارق الشناوي في لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «مأساة شيرين عبد الوهاب مازالت قائمة».

وتابع: «مشكلات شيرين لن تؤثر على مكانتها الحالية كواحدة من أهم مطربات مصر والوطن العربي، لكن تؤثر على طاقتها بالعطاء الفني».

واستكمل طارق الشناوي حديثه عن أزمة شيرين عبد الوهاب قائلا: «تتعرض لضغوط نفسية وتحتاج للعلاج النفسي بسبب معاناتها مع الثنائية القطبية وهو التحول من النقيض إلى النقيض، ليست حالة نادرة ولكنها عند الجميع بدرجات».

وعلق على تداول فيديو لخناقة الفنانة التي تظهر وهي تكسر في الاستوديو، قائلًا: «لا يصح أن يظهر ذلك على الملأ لأنه تم تصويره داخل بيتها وهناك شخص خائن سرب الفيديو».

وأضاف الناقد طارق الشناوي: «مشكلة شيرين أنها تعطي السلاح لمن يترصد لها، ومن حقها إذا تم الاعتداء عليها أن تدافع عن نفسها لكن تركيبة شيرين عبد الوهاب النفسية غير مضمونة من الممكن أن نسمع خلال الساعات المقبلة تصالحهما وعودتهما لبعض».

وأشار إلى أنها هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب، حيث تعرضت من قبل للضرب من شقيقها وحررت محضرًا ضده أيضًا.

وفيما يخص تقديم قصة حياة شيرين عبد الوهاب في عمل فني، علق قائلًا: «شيرين عبد الوهاب قصة كفاح وشخصية ثرية دراميًا وتركيبة درامية من الطراز الأول منذ أن كانت طفلة ربنا أعطاها موهبة وحضور وقبول وحب الناس، وأتمنى أن تكون النهاية سعيدة لأننا حاليًا أمام أحداث مأساوية بسبب عنف».