تنسيق الجامعات 2024| تعرف على برامج ﻛﻠﻴﺔ الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانويه العامة هذا العام عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تعمل الكلية على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلي و الإقليمي فى مجالات الحاسبات والمعلومات مع الإسهام في خدمة المجتمع المحلي وإثراء البحث العلمي.

تضم الكلية العديد من الأقسام العلمية، قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات، ⁠قسم الذكاء الاصطناعي.

كما تضم عدد من البرامج في مرحلة البكالوريوس ومنها برنامج بكالوريوس علوم الحاسب، برنامج بكالوريوس نظم المعلومات، برنامج بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج بكالوريوس هندسة البرمجيات (خاص بمصروفات، ⁠برنامج بكالوريوس معلوماتية طبية

خاص بمصروفات

كما تمنح درجة الكلية الماجستير في أحد التخصصات الآتية:برنامج ماجستير علوم الحاسب، برنامج ماجستير نظم المعلومات، برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات، برنامج ماجستير نظم المعلومات الجغرافية، برنامج ماجستير المعلوماتية الطبية والحيوية، برنامج ماجستير تكنولوجيا معلومات الأعمال

ويمنح درجة دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات من خلال برنامج دكتوراه علوم الحاسب، برنامج دكتوراه نظم المعلومات، برنامج دكتوراة تكنولوجيا المعلومات.