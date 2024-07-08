نظر محاكمة المتهمين برشوة التموين

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة التموين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وكان ممثل النيابة العامة، قال خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة التموين"، إن المتهمين جميعا صرفوا سلع غذائية “سكر وزيت” مدعمة وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وصرفوا أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء