القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة نيامي في النيجر

استُكمِلت عملية مغادرة الجنود الأمريكيين من قاعدة نيامي في النيجر، ويعقبها، في 15 سبتمبر المقبل، خروج القوات المتمركزة في أغاديز شمالاً؛ تنفيذاً لمطالب النظام العسكري الحاكم، وفق ما أعلن البَلدان، مساء أمس الأحد.

وقالت سلطات البلدين، في بيان مشترك، إن «وزارة الدفاع الوطني لجمهورية النيجر، ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية، تعلنان أن انسحاب القوات والمُعدات الأميركية من القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل».

وأضاف البيان: «بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجرية والأميركية، انتهت هذه العملية قبل الموعد المحدد وبلا أي تعقيدات».

وكان مقرراً أن تقلع آخِر رحلة جوية على متنها جنود من قاعدة نيامي، في الساعة 23.00 (22.00 ت غ).

وعلمت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن ما مجموعه 766 عسكرياً أمريكياً غادروا النيجر حتى الآن.

وكان العدد الإجمالي للقوات الأميركية في النيجر يُقدّر بـ950 جندياً.

كما أقلعت من النيجر، منذ مايو الماضي، ست طائرات؛ مروحيتان من طراز «رابتور»، وأربع طائرات بلا طيار.

وأشارت سلطات البلدين، في البيان المشترك، إلى أن «القوات الأميركية ستركز حالياً على الانسحاب من قاعدة أغاديز الجوية 201. والمسؤولون النيجيريون والأميركيون يلتزمون ضمان انسحاب آمن ومنظم ومسؤول بحلول 15 سبتمبر 2024».

وبعد الانقلاب، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمّد بازوم في 26 يوليو الماضي، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة رحيل قوّات فرنسا؛ القوّة الاستعماريّة السابقة. ولوحِظ خصوصاً تقارب بين النظام العسكري النيجري وروسيا، على غرار ما حصل في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين اللتين يحكمهما الجيش أيضاً.

ولاحقاً، في مارس الماضي، انسحبت النيجر من اتفاقية تعاون عسكري موقَّعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، وعدَّت أنَّ واشنطن «فرضتها أحادياً»، وأن الوجود الأمريكي بات، من ثم، «غير شرعي».

وعلّقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح ببازوم.

وكان الجنود الأميركيون في النيجر يشاركون في القتال ضدّ الجهاديين بمنطقة الساحل، ولديهم قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال) بُنيت بتكلفة قدرها مائة مليون دولار.

ووافقت الحكومة العسكرية في النيجر المنبثقة من الانقلاب، على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا، في يناير الماضي، بعدما طردت القوّات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها، في إطار مكافحة الجهاديّين بمنطقة الساحل الأفريقية.