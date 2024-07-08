حماس تتخلى عن مطلبها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أنه يبدو أن حركة حماس تخلت مؤخرا عن مطلبها الذي تمسكت به طويلًا بأن تتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وحسب الوكالة الأمريكية، فقد أثار هذا التحول المفاجئ آمالًا جديدة في إحراز تقدم في المفاوضات التي تتم بوساطة دولية، حسبما يعتقد العديد من المسؤولين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن قادة حماس في غزة حثوا قادة الحركة في الخارج على قبول مقترح الرئيس بايدن بشأن وقف إطلاق النار.

وأضافت أن رسالة قادة حماس في غزة للقادة في الخارج توحي بحدوث انقسامات داخل الحركة، واستعداد بين كبار القادة بالحركة للتوصل إلى اتفاق سريعًا، حتى لو لم يكن المسؤول الأعلى لحماس في غزة، يحيى السنوار، في عجلة من أمره.

ورفض المسؤولون الأمريكيون التعليق على الاتصالات.

لكن شخص مطلع على الاستخبارات الغربية تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلًا إن قيادة المجموعة تدرك أن قواتها تكبدت خسائر فادحة، وقد ساعد ذلك حماس على الاقتراب من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح مسؤولان أمريكيان أن الأمريكيين يدركون الانقسامات الداخلية داخل حماس، وأن تلك الانقسامات والدمار في غزة أو ضغوط الوصول للاتفاق ربما كانت عوامل في تخفيف مطالب الحركة بالتوصل إلى اتفاق.

فيما نفى المتحدث باسم حماس جهاد طه أي تلميحات بوجود انقسامات داخل الحركة.

وقال إن “موقف الحركة موحد ويتبلور من خلال الإطار التنظيمي للقيادة”.