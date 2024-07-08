ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في بداية تعاملات اليوم الأثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 28,694.81 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.38%، وصولا إلى مستوى 2,785.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 6,349.48 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 9,209.89 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.89%، مسجلا 6,349.48 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.89%، ليصل إلى مستوى 6,349.48 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.53% وصولا لمستوى 5,756.55 نقطة.