تفاصيل مؤتمر خدمة يسوع السجين بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

أقامت خدمة يسوع السجين، مؤتمرها تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأنبا باسيليوس فوزي، ممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك ببيت الأفق.

شارك في المؤتمر الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، وخدام مكاتب القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، وممثلوا الكنيسة اللاتينية بمصر.

تضمن المؤتمر محاضرات ألقتها دار القديس چيروم للتكوين والدراسات الكتابية، بقيادة الأنبا توماس حول "العدالة الاجتماعية في الكتاب المقدس"، من خلال سفري عاموس النبي، وهوشع النبي.

تضمن المؤتمر أيضًا محاضرة عن "الناحية القانونية"، قدمتها الدكتورة راندا ممدوح، كما تحدث الأب بولس نصيف في محاضرته حول "روحانية يسوع السجين، بالإضافة إلى رتبة غسل الأرجل، والقداسات الإلهية، والصلوات الروحية. كذلك، شهد المؤتمر فقرة للمسابقات المختلفة، والتعارف المتبادل من خلال حفلة السمر.

الجدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر خدمة يسوع السجين بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، لهذا العام، أقيمت في الفترة من الرابع، وحتى السادس من الشهر