بالفيديو.. ناقد رياضي: التعامل مع وفاة أحمد رفعت "عبثي"

قال إسلام محمد الناقد الرياضي، إن ما شهدته الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية، تعد أحداث «مريبة» وغير مطمئنة للغاية، نتيجة التداخل والخلط بين الشئون الخاصة والعامة في كرة القدم.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشهد التعامل مع قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت نجم نادي مدرن سبورت، هو مشهد «عبثي»، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

وحول مباراة نادي الزمالك والإسماعيلي، قال إسلام محمد، إن الـ3 نقاط التي حصدها الزمالك بعد فوزه أمس أمام الإسماعيلي؛ تعتبر دفعة قوية للفريق ومجلس إدارته خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أنه بعيد عن المنافسة في الدوري، لكن الأمر مفيد له من خلال مشاركة لاعبين جدد في المباريات المحلية.

وتابع الناقد الرياضي: الصراع على الدوري المصري انحصر نهائيا بين الأهلي وبيراميدز فقط، والزمالك بعيد تماما عن المشهد، وهدفي عبدالله السعيد أمس جعله يتخطى الكابتن محمود الخطيب في عدد الأهداف المسجلة، ليصبح ثالث هدافين الدوري المصري.