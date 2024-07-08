حمادة هلال ينعي والد المنتج صادق الصباح

نعى الفنان حمادة هلال، والد المنتج صادق الصباح، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد بعد صراع مع المرض.

حمادة هلال ينعي المنتج صادق الصباح في وفاة والده

وجه الفنان حمادة هلال رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "إنا لله وانا اليه راجعون، اتقدم بخالص التعازي إلى منتجي الاستاذ صادق الصباح وشقيقة الاستاذ على الصباح في وفاة والدهم، أسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

وفاة والد المنتج صادق الصباح

رحل عن عالمنا مساء الأحد، والد المنتج صادق الصباح الوزير السابق أنور علي الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا، على أن تشيع جنازته الأثنين ظهرا بمدينة النبطية بلبنان.

وكشفت أسرة صادق الصباح عن تفاصيل العزاء، حيث تتلقى العزاء في الراحل أنور الصباح يومي الثلاثاء والأربعاء في منزل العائلة بالنبطية وفي بيروت يومي الأربعاء والخميس الثالثة عصرا في قاعة واجهة بيروت الجديدة.