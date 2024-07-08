بالفيديو.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة هذا الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد اليوم الأحد، وموعد بدء الموجة الحارة في مصر هذا الأسبوع.

وأوضحت منار غانم في لقاء خاص مع نورهان خفاجي مراسلة صدى البلد، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية تشهد استقرار كبير في قيم درجات الحرارة على معظم المحافظات، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع تدريجي في نسب درجات الحرارة على القاهرة أكثر من الأيام الماضية.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع جديد في نسب درجات الحرارة اعتبارا من غدًا الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، كبداية لموجة شديدة الحرارة تستمر حتى أسبوع على الأقل، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.

ولفتت غانم، إلى أن طقس الأيام الماضية كان يشهد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن سيبدأ غدًا اختلاف في طبقات الجو العليا القادمة من أوروبا نتيجة التأثر من منخفض الهند الموسمي.

