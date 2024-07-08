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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد حوادث العنف.. حظر تجول في أستراليا خلال ساعات الليل

حظر تجول في استراليا
حظر تجول في استراليا
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أصدرت أستراليا قرارًا بفرض حظر تجول لمدة ثلاث ليالٍ، اليوم الاثنين، في بلدة أليس سبرينجز السياحية النائية بعد عدة حوادث عنف، منها اعتداء مزعوم على أربعة من أفراد الشرطة خارج الخدمة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

ويسري حظر التجول بدءًا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مايكل مورفي، مفوض شرطة الإقليم الشمالي، إن "أضرارًا جسيمة واضطرابات مدنية" حدثت خلال الساعات الـ72 الماضية في أليس سبرينجز.

وأوضح مورفي للصحفيين أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم في أثناء عودتهم إلى منزلهم.

حظر تجول في استراليا أستراليا