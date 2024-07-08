تحرير 38 مخالفة مرورية في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات و المرور والوقوف على مدى إلتزام كافة سيارات الأجرة والسرفيس بخطوط السير بجميع مراكز المحافظه وعدم زيادتها واستغلال وإرهاق المواطنيين والمترددين لاستقلال الميكروباصات المتخصصه لنقلهم لقضاء مصالحهم.

وشددت محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بجميع المراكز والمدن للوقوف على إلتزام كافة السيارات بخطوط سيرها والإلتزام بعدد الركاب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي سرفيس مخالف وقام بتجزئة الخط وتحصيل اجرة زياده.

وقاد اللواء عبد المنعم السبيعى المدير التنفيذي للمشروع، اليوم الإثنين، حملات مرورية على سيارات السرفيس للتأكد من الإلتزام بخطوط السير والتعريفة و عدم تجزئة خطوط السير واسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر ضد المخالفين.

كما تم القيام بحملات مماثله على المواقف العشوائية بمدخل بسطره وحوش عيسى و مدخل الشرطه العسكرية و مصرف الخيرى والكوبرى الدولى وأمام المعهد الطبي القومي و مستشفى ليدى كير و أسفرت الحملات عن تحرير 30 مخالفة و تغريم المخالفين غرامه تتراوح من 500حتى 3000 جنيه.