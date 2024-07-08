روسيا تحبط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل استراتيجية

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين، نقلاً عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز «تو-22 إم3» إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة «تاس» عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات، خلال العملية، ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.

وبحسب البيان، الذي نقلته «سبوتنيك» فقد «تم الكشف عن تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف».

وأضاف بيان الجهاز أن «الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وذلك مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتيْ بيلغورود وفورونيغ، الليلة الماضية.

وقال البيان: «خلال الليلة الماضية، جرى إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مُسيّرة على منشآت في روسيا»، وفق ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: «دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مُسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي بيلغورود وفورونيغ».