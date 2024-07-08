محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بمسجد الحاج حسن

وسط جمع غفير من أهالى ومواطنى المحافظة شهد لواء أ . د إسماعيل كمال محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1446 هـ، والذى نظمته بمسجد الحاج حسن بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية .

وبهذه المناسبة العطرة قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى، وأيضاً أبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

هذا وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف والتى تحدث فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة والتى ساهمت فى تغيير مسار الدعوة الإسلامية، وخاصة بعد مراحل مختلفة ومتعددة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره من المحن والشدائد.

وأكد أن رسولنا الكريم استمر فى الجهاد ولم يتقاعس أو يرتكن لتأتى رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة وهو الذى يؤكد على الصبر والمثابرة والكفاح من نبينا محمد " ص " ومن أمن به .

وفى ختام الاحتفال تم تقديم مقتطفات من الابتهالات والتواشيح الدينية والتى ألقاها كل من الشيخ محمود الحديوى، والشيخ خالد الدسوقى .

الأهالي قدموا له التهنئة بمناسبة توليه مسئولية المحافظة

فيما حرص أهالي أسوان على تقديم التهنئة للواء دكتور إسماعيل كمال بمناسبة توليه مسئولية المحافظة، متمنين أن يسدد خطاه للوصول بأسوان لمستقبل مشرق ملئ بكل الخير والنماء خلال الفترة القادمة .

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