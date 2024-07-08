استشهد عدد من الفلسطينيين في اجتياح بري جديد للاحتلال الإسرائيلي

أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل قد بدأت اجتياحا بريا جديدا في غزة يتضمن أحياء الدرج والتفاح وأجزاء من الرمال وتل الهوى والصبرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة، جراء غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة نتيجة لقصف الاحتلال لتلك المناطق.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق المذكورة، وسُمعت أصوات انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة وسمعت أصداؤها في مناطق شمالي ووسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دعا، مساء أمس الأحد، الفلسطينيين في العديد من أحياء مدينة غزة إلى إخلاء المنطقة والتوجه نحو الملاجئ في الجزء الغربي من المدينة، بالقرب من الساحل.

و أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور له باللغة العربية على منصة "اكس"، قائمة بالمناطق التي يجب إخلاؤها إلى جانب الإعلان.

وتشمل المناطق أحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة في مدينة غزة.