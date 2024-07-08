أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 يوليو 2024

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، استقرارا وسط هدوء حركة البيع في الأسواق وفق موقع اتحاد الغرف التجارية مع ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكي القادم بخصوص سعر الفائدة والذي ستعكس على أسعار الذهب.

وذكر مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية العالمية، سجلت صافي شراء بمقدار 10 أطنان من الذهب في مايو عبر صندوق النقد الدولي ومصادر البيانات العامة الأخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3686 جنيها، فيما بلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3225 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2764 جنيها.

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب في مصر، فقد سجل حوالي 25 ألفا و800 جنيه، وسجل سعر الأونصة عالميا 2345 دولارًا.

وارتفعت أونصة الذهب العالمي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي أظهرت تباطؤ في القطاع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من أبريل الماضي، ليسجل الذهب أعلى مستوى منذ 6 أسابيع عند 2392 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 2391 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال تداولات يوم الجمعة وحده ارتفع الذهب بنسبة 1.5% ليحقق المستهدفات عند 2380 دولار للأونصة قبل أن يستكمل ارتفاعه مقتربًا من المستوى 2400 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي أظهرت تراجع سوق العمل، ما رفع التوقعات حول خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.