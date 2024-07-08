محافظ أسوان: الاهتمام بالمواطن وتسخير جميع الإمكانيات لتلبية مطالبه واحتياجاته

أكد اللواء أ . د إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حرصه على الاجتماع بالجهاز التنفيذى للمحافظة لنقل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ترتكز على ضرورة الإهتمام بالمواطن وتسخير كافة الإمكانيات لتلبية مطالبه واحتياجاته، ووضعها فى مقدمة الأولويات لتوفير الخدمات المختلفة له بالجودة والكفاءة العالية .

العمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

وشدد على أهمية التعاون والتكاتف بين الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الملموسة على أرض هذه المحافظة، لنرى فى كل يوم ما هو جديد وبما يصب فى صالح المواطن الأسواني.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية والجامعية والدينية .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أننا لدينا رؤية لوضع خطة عمل متكاملة من أجل الوقوف على كافة المشاكل والعمل بتفان وجدية وإخلاص على أرض الواقع لتوفير الحلول الجذرية لها، ويوجد تنسيق كامل مع الوزارات والجهات المختلفة لتوفير الدعم اللازم بما يساهم فى الوصول لنتائج إيجابية بمختلف قطاعات العمل العام وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة .

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم العمل على تأهيل وتجهيز عروس المشاتى للموسم السياحى القادم بأفكار مبتكرة للنهوض بالقطاع السياحى، وبالتالى تعود أسوان لسابق عهدها ومكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الدولية .

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