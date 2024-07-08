روسيا تحبط محاولة أوكرانيا لخطف قاذفة استراتيجية

ذكرت وكالات أنباء روسية، الإثنين، نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.

وذكر الجهاز أن “المخابرات الأوكرانية كانت تنوي تجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، لإقناعه بالتحليق والهبوط في أوكرانيا”، مضيفا أنه تم الكشف عن “تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في التحضير للعملية وتنفيذها”

وذكرت “تاس” أنه “خلال ضباط مكافحة التجسس الروس تلقوا معلومات ساعدت قواتنا المسلحة على إطلاق النار على مطار أوزيرنوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية”

و “تي.يو-22إم3” هي قاذفة صواريخ أسرع من الصوت بعيدة المدى مع جناح اكتساح متغير، مصممة لتدمير الأهداف البحرية والبرية بالصواريخ الموجهة والقنابل الجوية، وبمكنها حمل قنابل وصواريخ نووية أو تقليدية.