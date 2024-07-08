اليوم.. الأهلي في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز

يواجه فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفاز الأهلي على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الأهلي والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقي.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويستعيد الأهلي جهود الثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائي عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.

وفي المقابل، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة لاستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها نجوم الأهلي بسبب ضغط المباريات.

ويضع بسيونى أمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب وبطل أفريقيا.