إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كورونا بعد لقائه ببايدن

اثبتت الفحوص إصابة دوج إيمهوف، زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا “كوفيد-19”، بعد ظهور أعراض خفيفة عليه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال مكتب إيمهوف، في بيان: إن نتيجة اختبار هاريس جاءت سلبية ولا تزال بدون أعراض.

وأوضحت ليزا أسيفيدو الناطقة باسم إيمهوف في بيان أن إيمهوف “تلقى جرعات اللقاح كاملة بالإضافة إلى ثلاث جرعات معززة” وإنه “لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي ويواصل العمل عن بعد، ويبقى بعيدًا عن الآخرين في المنزل”.

وأضافت أسيفيدو أن كامالا هاريس خضعت لفحص فيروس كورونا يوم السبت “من باب الحذر الزائد” وكانت النتيجة سلبية.

وكان الزوجان في شرفة البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يوم الخميس للاحتفال بيوم الاستقلال.