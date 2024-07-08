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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. 255 طالبا بمدارس المكفوفين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة المكفوفين
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 بدأ طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين، منذ قليل الامتحان في الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، لمدة ساعتين.

كما يؤدون في  الفترة الثانية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) لمدة ساعتين.

ويصل الطلاب  المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية  (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.

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