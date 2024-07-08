دراسة تكشف أهمية خفض تناول اللحوم المصنعة وتأثيرها على الصحة العامة

كشفت دراسة طبية حديثة، أهمية خفض تناول واستهلاك اللحوم المصنعة وتأثيرها على الصحة العامة وارتباطها بالعديد من الامراض السرطانية، وفقا لما نشرته مجلة Lancet Planetary Health الطبية .

تمكن فريق من الباحثون بالأكاديمية العالمية للزراعة والأنظمة الغذائية بجامعة إدنبرة، بالتعاون مع جامعة نورث كارولينا Chapel Hill، من كشف وجود أداة محاكاة لتقدير الآثار الصحية الناجمة عن الحد من استهلاك اللحوم المصنعة المعالجة واللحوم الحمراء غير المعالجة مما يؤثر على الصحة العامة ويسبب العديد من أمراض الاوعية الدموية وسرطان القولون والقلب والسكر .

واستخدم الباحثون بيانات من المسح الصحي الأمريكي الوطني الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لإنشاء محاكاة دقيقة تشمل مجموعة من البالغين في الولايات المتحدة.

وقدر الفريق كيفية تأثير التغيرات في استهلاك اللحوم على خطر إصابة البالغين بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم والوفاة.

ويقول الباحثون: إنه بالإضافة إلى منع أكثر من 350 ألف حالة من مرض السكري، فإن خفض تناول اللحوم المصنعة بنسبة 30٪ سيؤدي إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (نحو 92500 حالة أقل) وكذلك سرطان القولون والمستقيم (53300 حالة) على مدار عقد من الزمن كما تبين أن الحد من استهلاك اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة بنسبة 30% أدى إلى انخفاض عدد حالات مرض السكري بمقدار 1073400 حالة، وحالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 382400 حالة وحالات سرطان القولون والمستقيم حوالي 84400 حالة أقل.

وأدى خفض تناول اللحوم الحمراء غير المعالجة وحدها بنسبة 30٪ إلى انخفاض عدد حالات مرض السكري بأكثر من 732000 حالة.

كما أدى إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار 291500 حالة، وكذلك عدد حالات سرطان القولون والمستقيم بمقدار 32200 حالة.