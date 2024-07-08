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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تفاصيل افتتاح الأنبا باسيليوس فعاليات الندوة التكوينية الثانية لخدام الإيبارشية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 أفتتح  الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك،  أمس  الأحد ،  فعاليات الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية (السنة الثالثة للذين اتموا حضور العامين الماضيين )،  وذلك بمنبى التكوين والخدمات بسمالوط المقامة في الفترة من اليوم ٧ إلي ١٢ من الشهر الجاري تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية بقيادة الأب شنودة شفيق  . 
و ترأس الأنبا باسيليوس القداس الالهى لأفتتاح الندوة وأعطى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( الخادم المؤثر ) .
وعقب القداس الإلهي أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع شباب الندوة مشجعا إياهم و مؤكدا لهم على الألتزام و الأستفادة من الموضوعات التكوينية التى تهم بنيان الخادم .
حيث تتضمن موضوعات الندوة عن ( عقيدة - قانون كتاب مقدس  - تاريخ كنيسة  - طقوس )
وجدير بالذكر تأتى هذه الندوة في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس وضع رؤية موحدة لتكوين الخدام على مستوى الإيبارشية
 

الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الندوة التكوينية الخادم المؤثر الأب شنودة شفيق قانون كتاب مقدس تاريخ كنيسة طقوس