أفتتح الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس الأحد ، فعاليات الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية (السنة الثالثة للذين اتموا حضور العامين الماضيين )، وذلك بمنبى التكوين والخدمات بسمالوط المقامة في الفترة من اليوم ٧ إلي ١٢ من الشهر الجاري تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية بقيادة الأب شنودة شفيق .
و ترأس الأنبا باسيليوس القداس الالهى لأفتتاح الندوة وأعطى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( الخادم المؤثر ) .
وعقب القداس الإلهي أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع شباب الندوة مشجعا إياهم و مؤكدا لهم على الألتزام و الأستفادة من الموضوعات التكوينية التى تهم بنيان الخادم .
حيث تتضمن موضوعات الندوة عن ( عقيدة - قانون كتاب مقدس - تاريخ كنيسة - طقوس )
وجدير بالذكر تأتى هذه الندوة في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس وضع رؤية موحدة لتكوين الخدام على مستوى الإيبارشية
البوابة القبطية
تفاصيل افتتاح الأنبا باسيليوس فعاليات الندوة التكوينية الثانية لخدام الإيبارشية
أفتتح الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس الأحد ، فعاليات الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية (السنة الثالثة للذين اتموا حضور العامين الماضيين )، وذلك بمنبى التكوين والخدمات بسمالوط المقامة في الفترة من اليوم ٧ إلي ١٢ من الشهر الجاري تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية بقيادة الأب شنودة شفيق .