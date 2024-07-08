تفاصيل افتتاح الأنبا باسيليوس فعاليات الندوة التكوينية الثانية لخدام الإيبارشية

أفتتح الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس الأحد ، فعاليات الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية (السنة الثالثة للذين اتموا حضور العامين الماضيين )، وذلك بمنبى التكوين والخدمات بسمالوط المقامة في الفترة من اليوم ٧ إلي ١٢ من الشهر الجاري تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية بقيادة الأب شنودة شفيق .

و ترأس الأنبا باسيليوس القداس الالهى لأفتتاح الندوة وأعطى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( الخادم المؤثر ) .

وعقب القداس الإلهي أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع شباب الندوة مشجعا إياهم و مؤكدا لهم على الألتزام و الأستفادة من الموضوعات التكوينية التى تهم بنيان الخادم .

حيث تتضمن موضوعات الندوة عن ( عقيدة - قانون كتاب مقدس - تاريخ كنيسة - طقوس )

وجدير بالذكر تأتى هذه الندوة في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس وضع رؤية موحدة لتكوين الخدام على مستوى الإيبارشية

