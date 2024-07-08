طبيبة تغذية توضح مخاضر تناول اللحوم والبطاطس لكبار السن

كشفت الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية والمتخصصة في التغذية العلاجية بمستشفى "ار جى دى ميديتسينا" عن مخاطر تناول وجبات تجمع بين البطاطس واللحوم لكبار السن نظرا لما تحمله من مواد غذائية يصعب على الجسم التعامل معها وفقا لما نشرته مجلة osnmediarn الروسية.

وتقول ان اتباع نظام غذائي جيد ومناسب يساعد على الوقاية من الامراض وتحسين الحالة الصحية كما يجب على الأشخاص البالغين وكبار السن إعادة النظر في نظامهم الغذائي واستبعاد بعض الأطعمة وفقا لمتطلبات الجسم.

وتشير إلى أن المنتجات التي لا ينصح بتناولها معًا هي اللحوم والبطاطس، لأن الطبق يحتوي على مواد غذائية ثقيلة كالبروتين على شكل لحم، وعلى "قنبلة" نشوية من الكربوهيدرات.

وليس بمقدور المعدة الشابة تحمل مثل هذا العبء الثقيل وخاصة إذا كانت هذه الأطعمة مقلية بالاضافة الى ان مع التقدم في العمر ينخفض إنتاج الأنزيمات ما يؤدي إلى صعوبة في امتصاص المواد المغذية وبالتالي الشعور بالثقل.

وإذا كان الشخص لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم فمن الأفضل أن يسلقها أما البطاطس فمن الأفضل استبعادها تماما، واستبدالها بالخضروات المطهية أو الكينوا.

وتنصح الخبيرة بعدم تناول كوكتيل الموز بالحليب، لأن الموز في هذا المشروب يتحول إلى مادة مخاطية يمكن أن تعيق تمعج الأمعاء. أما تناول الموز لوحده ومضغه ببطء فإنه عندما يصل إلى المعدة يكون قد تحلل بفضل إنزيمات اللعاب ولنفس السبب لا ينصح بتناول القهوة والحليب وعصير البرتقال في وجبة الإفطار لأنه يقلل من فعالية إنزيمات المعدة.