تعرف على ضوابط التعيين وأداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

بعد توقعات تغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

كشفت مصادر أنه تم اختيار الدكتور ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور طارق سعدة للهيئة الوطنية للإعلام، واستمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة

نظم قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ضوابط التعيين وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وحدد القانون أن شروط تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة 73، بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم تعيين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (76) أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



كما نصت مادة (77) أن يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-



" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق



وعملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق

كما يؤدي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.