مزايا خاصة للمجتمع المدني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون.. تعرف عليها

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي، منذ إنشائه الكثير من الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومساندة الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ووضع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مجموعة من المزايا التي جاءت لدعم العمل الأهلي.

ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون فيما يلي:



يهدف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، وتعزيز فرصته وتواجده في مسيرة التنمية.



ونص القانون على أنه" مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:



الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلًا علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.



واعتبر القانون التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافي دخله، الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته، الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.



ووفقا للقانون، يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.