الثانوية العامة 2024| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين،اليوم الاثنين، الموافق 8 يوليو، الامتحان في الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، وفى الفترة الثانية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).

وأدى أمس الأول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد (515711)، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد (193544) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، وأدى شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد الطلاب (1642) طالب وطالبة.

وقد أدى أيضا طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الفلسفة، وفى الفترة الثانية أدى الامتحان في مادة المنطق، بإجمالي عدد (255) طالب وطالبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث جرى ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الكيمياء، فقد جرى ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا بمحافظة بنى سويف، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة بمحافظة سوهاج خلال قيامه باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.