مقتل وإصابة 7 أطفال واحتجاز والدهم إثر حريق في أستراليا

لقي 3 أطفال حتفهم، وأصيب 4 آخرون، واحتُجز والدهم، بعد حريق منزل في غرب مدينة سيدني بأستراليا، فيما تتعامل الشرطة مع الحادث على أنه جريمة قتل متعددة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وصلت خدمات الطوارئ إلى المنزل الواقع في لالور بارك، أمس الأحد، وأفادت السلطات في سيدني بأن النيران "اجتاحت" المنزل بالكامل عند وصولها.

وأضافت السلطات أنه تم نقل صبيين، يبلغان من العمر عامين و4 أعوام، إلى مستشفى "ويستميد" في حالة حرجة، لكنهما توفيا بعد وقت قصير.

وتم العثور على جثة الطفلة الثالثة، وهي تبلغ من العمر 10 أشهر، بعد أن قامت هيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز بإخماد الحريق.

وتم علاج فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، و3 أولاد تتراوح أعمارهم بين 11 و7 و6 أعوام في مكان الحادث من قِبل المسعفين الطبيين في نيو ساوث ويلز، وتم نقلهم إلى مستشفى ويستميد في حالة مستقرة، بينما نقلت والدة الأطفال، البالغة 29 عامًا، إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

وذكرت الشرطة أنه من المتوقع أن يتعافوا جميعًا تمامًا، وأكدت أن رجلًا يبلغ من العمر 28 عامًا تم القبض عليه في مكان الحادث حاول منع الشرطة وخدمات الطوارئ من إنقاذ من كانوا داخل المنزل، مشيرة إلى أنه اتضح أن هذا الرجل هو والد الأطفال المتوفين.