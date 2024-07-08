زفاف يتحول لكارثة.. تفاصيل غرق سيارة عروسين في نهر النيل

شهدت مدينة الجيزة ، حادث غرق سيارة يستقلها عروسين في نهر النيل، بعد سقوطها من أعلي دائري المنيب، جاء ذلك حسبما ذكر شاهد عيان أثناء تواجده في موقع الحادث.

وقال شاهد العيان، خلال تدوينة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه حال سيره أعلي الطريق الدائري بمنطقة المنيب، فوجئ بموكب سيارات حفل زفاف يغلق الطريق أمامه.

وتابع الشاهد، أن قائدي السيارات الخاصة بحفل الزفاف كانوا يسيرون بطريقة بهلوانية ويقومون بحركات استعراضية، وخلال لحظات اقتحمت سيارة العروسين الحاجز الحديدي مندفعة نحو أعماق نهر النيل.

كشفت المعاينة الأولية للحادث، سقوط سيارة زفة يستقلها عروسين من أعلى كوبري المنيب، قبل نزلة المعادي، ونتج عن تلك الحادث وفاة العروسين غرقًا.

وبدورها تكثف قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثامين الضحايا، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لفحص البلاغ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وسنوافيكم بالتفاصيل.