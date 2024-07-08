فلسطين.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة، نتيجة غارات كثيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا"، بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا في أحياء الدرج والتفاح والبلدة القديمة، نتيجة القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق المذكورة، ما تسبب في انفجارات هائلة هزت مدينة غزة وسمعت أصداؤها في مناطق شمالي ووسط القطاع.

وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد 38،153 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87،828 آخرين. ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى آلاف الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.