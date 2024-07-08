السوق السوداء والمستشفيات والأسمدة والخريطة السياحية.. أبرز مطالب أهالي عروس الصعيد

تجددت آمال وطموحات وأحلام المواطن المنياوي بعد حركة المحافظين الجديدة، وتولي اللواء عماد الكدواني محافظة المنيا، آملين في تحسين الخدمات في شتى القطاعات، ينتظر المواطنون من محافظ المنيا الجديد الاهتمام بالعديد من الملفات.

ومن أهم تلك الملفات، هو ملف التواجد الميداني بين المواطنين في الشارع والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع في جميع المراكز، ومحاربة السوق السوداء، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وحماية المواطنين من جشع التجار، والرقابة على تعريفة ركوب المواصلات والتاكسي، وتشديد العقوبة على المخالفين.

قال مصطفى حسن، من قرية بني عبيد مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إن من أهم هذه الملفات تحسين الملف الصحي واستكمال بناء وتجديد المستشفيات من أجل خدمة المرضى في المحافظة. العمل على حل المشاكل المتأزمة في قطاعي الصحة والتعليم يعد من أهم التحديات التي ينتظرها المحافظ الجديد. نطالب بتكثيف الجولات على المستشفيات، والتشديد على تواجد الأطباء والتمريض، وسد العجز في الأطباء والتمريض بالوحدات والمراكز الطبية الريفية، وتشغيل الوحدات الصحية والمراكز الطبية الجديدة التي جرى إقامتها ضمن مشروعات حياة كريمة.

وطالب سيد توفيق، من قرية جويد بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، بسرعة استكمال مشروعات حياة كريمة بالقرى، بما في ذلك مشروعات الصرف الصحي، والمجمعات الخدمية، ومحطات المياه، ورصف الطرق وتمهيدها، قائلًا إن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من أهم الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد.

كما طالب ميلاد نادي، صنايعي من محافظة المنيا، بالاهتمام بملف المستثمرين وإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات لفتح فرص العمل، والإهتمام بملف الحرفيين والصناعات الصغيرة وفتح أسواق لتسويق منتجاتهم، وتطوير مجيع الصناعات، وتسهيل فرص التدريب المهني في القرى، خاصة للشباب والسيدات للحصول على فرص عمل.

أكد محمد علي، من مواطني مركز سمالوط، أن أبرز الملفات التي ينتظرون من المحافظ الجديد الاهتمام بها هي مشاكل انقطاع المياه في العديد من المناطق، وأزمة المواصلات في الخطوط الداخلية، فضلًا عن مشاكل الشوارع الداخلية وانتشار القمامة وتدني مستوى النظافة.

أوضح محمد حسن، من أبناء مركز ملوي، أن القطاع السياحي ينتظر اهتمام المحافظ الجديد من خلال استثمار المقومات السياحية للمحافظة، والتي يجب أن تُستغل لجذب الاستثمار السياحي.

وناشد الحاج رجب، مزارع من قرية منهرى، المحافظ الجديد بالتدخل لتوفير سماد للأرض الزراعية مثل اليوريا والنترات، نظرًا لعدم توفره في الجمعيات الزراعية، يجب القضاء على جشع محتكري السوق السوداء الذين يستغلون حاجة المزارعين لشراء السماد بأسعار باهظة.