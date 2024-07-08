كريم ذكري: ما حدث مع أحمد رفعت "معجزة".. ومنحه الله فرصة استثنائية

قال كريم ذكري نجم الزمالك الأسبق، أن أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق والذي سبق ولعب للمصري البورسعيدي، لُقِب بـ«المانجو» لمهاراته وإمكانياته الفنية الكبيرة.

وأضاف ذكري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الشوارع المصرية في حالة حزن رهيبة على رحيل أحمد رفعت، لكونه لاعب موهوب وخلوق للغاية ومميز.

وتابع حديثه، بأنه سعيد لحالة أحمد رفعت الذي عاد من الموت بعد توقف قلبه تمامًا، إذ منحه الله فرصة ليتقرب منه أكثر، مضيفًا «حصل على فرصة من الله لم يحصل عليها إنسان من قبل، ليكون أقرب إلى الله ويلتزم في عبادته».

وأشار إلى أن عودة أحمد رفعت من أجل أن يمنح الرسائل التي تشير إلى حقه، أشبه بالمعجزة، مشددًا أن المنظومة الرياضية فاشلة وبعيدة عن الرياضة تمامًا، إذ يُدار بعشوائية شديدة وبالمحسوبية أيضًا».