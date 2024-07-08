جامعة بني سويف تحصد المركز الـ10 محليا و1109 عالميا في التصنيف الهولندي ليدن

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار التميز في جميع التصنيفات الدولية حيث نجحت الجامعة في تحقق المركز الـ10 محليا، والمركز 1109 عالميا، بالتصنيف الهولندي "CWTS-Leiden" لعام 2024، من بين 1506 جامعه دولية، و43 جامعة افريقية و15 جامعة مصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف شمل تحقيق المركز 9 في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمركز 10 في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والمركز 11 في علوم الحياه وعلوم الأرض، مشيدا بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي بما يعكس تقدم الجامعة على كافه التصنيفات الدولية لتقدم منظومه البحث العلمي نظرا لدوره الفعال في المجتمعات الحديثة، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح في تحقق اهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر 2030، موضحًا أن التصنيف يعتمد على النشر الدولي في قاعده بيانات Clarivate ومدي الإشارة اليها وقيمه التعاون الدولي لإنتاجها.



وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، الى أن تميز الجامعة في التصنيفات الدولية يرجع الى تضافر الجهود بالإضافة الى الإدارة الرشيدة، فضلا عن جهد الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية وأيضا الاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة