نائب رئيس "مستقبل وطن" وزعيم الأغلبية بمجلس النواب يترأسان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، اجتماعًا تنظيميًا مهما، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والبرلمانية، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والأمناء العام المساعدون للحزب، والأمناء المساعدون لأمانة التنظيم، وأمناء الحزب، ومنسقو هيئاته البرلمانية بكافة المحافظات.

وتناول الاجتماع، التأكيد على دعم الحزب لجهود القيادة السياسية والثوابت الوطنية، بما يسهم في بناء ونهضة الجمهورية الجديدة، واستكمال خطط التنمية الشاملة في كافة المجالات.

كما ناقش الاجتماع، مجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق بين النواب والهيئة البرلمانية.

ومن جانبه، شدد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، على ضرورة الالتزام الحزبي والتنظيمي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحزب وأعضاءه ونوابه، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

كما أكد النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، على قوة الدولة المصرية، وقوة وإخلاص أبناءها، مؤكدًا ضرورة مراعاة التقاليد والأعراف السياسية والبرلمانية.