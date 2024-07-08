رشحه للوحدة الإماراتي.. أيمن الرمادي يكشف كواليس مثيرة قبل رحيل أحمد رفعت

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه رشح اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب الوحدة الإماراتي، عندما شاهده مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر، موضحًا أنه قدَّم أداءً مميزًا للغاية في بداية مسيرته، قبل أن يتراجع مستواه ويصبح مشتتًا وفي حالة عصبية في كثير من الوقت.

وأضاف الرمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن رفعت كان إنسان جميل للغاية ورائع، والتقى معه لأول مرة عندما تقابل مودرن فيوتشر مع أسوان، متابعًا «قام بتقبيل رأسي، كان لاعب بدرجة فنان، وأشعر أنني بحاجة لخطوة من أجله ولو تكلفني الابتعاد عن التدريب».

وطالب الرمادي، بمحاسبة الصغير قبل الصغير، مبدئيًا دهشته من فتح وزارة الشباب والرياضة من فتح التحقيق، لكونها جهة مدانة في الأساس، لذلك لا بد من الشفافية.

وأشار إلى أن ما يحدث في الكرة المصرية، تدمير للاعبين، بينما أزمة أحمد رفعت لا بد أن تدار بالشفافية الشديدة، مضيفًا «لديّ رغبة في عدم العمل بالرياضة، لأن هؤلاء اللاعبين بشر ولهم أهالي، وأين المسؤولين عن كرة القدم بموافقتهم على خوض المباريات عصرًا؟».

وتساءل أيمن الرمادي، عن المسؤول عن تدمير شباب مصر، في ظل خوض المباريات عصرًا في درجات حرارة لا تحتمل، متابعًا أن جداول مواعيد المباريات تستدعي محاكمة المسؤولين عن وضعها.

وأضاف أيمن الرمادي «كيف يحترم الشخص نفسه إذا كان كاتمًا لشهادة يعلمها في أزمة أحمد رفعت؟.. سنذهب إلى الآخرة ونحاسب جميعًا على ما اقترفناه، وأنتظر تحقيق شامل يكشف عن المتسبب في هذه الكوارث».

واختتم تصريحاته «إحساسي سيء للغاية، والله لم أعطي اللاعبين محاضرة قبل مواجهة الجونة.. محاضرة أية ومباراة أية !، أخاف أن يأتي الوقت الذي نقول فيه مفيش فايدة».