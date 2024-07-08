عرض من الأهلي والمصري.. حتحوت يكشف كواليس جديدة في أزمة أحمد رفعت

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جديدة في أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي رحل عن عالمنا فجر السبت، عن عمر يناهز الـ31 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مصدر مقرب من أحمد رفعت، قال إن اللاعب امتلك عروضًا من المصري البورسعيدي والأهلي والوحدة الإماراتي للانتقال قبل بداية الموسم، إلا أن اللاعب كان يرغب في الخيار الأول باعتبار أن فترته الأولى هناك كانت مميزة، فضلًا عن أن عرض الوحدة، صعب لكونه مجند.

وأشار حتحوت، على لسان المصدر، أن أحمد دياب رئيس شركة الكرة في فيوتشر وقتها، أبلغ رفعت بأن عرض الوحدة جيد وسيتم قبوله، خصوصًا أن النادي أرسل مقدمًا للإعارة، لكن رفعت كان قلقًا لأنه على قوة التجنيد.

وأوضح، أن أرسل مودرن فيوتشر اسم رفعت ضمن البعثة المسافرة يوم 5 أكتوبر إلى ليبيريا لمواجهة كالون السييراليوني في ذهاب دور الـ32، بينما رحلة ليبيريا كانت متجهة من القاهرة عبر ترانزيت إلى غانا، ووقتها أبلغ عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق رفعت بأنه سيستقل طائرة خاصة من غانا إلى الإمارات، بحسب المصدر الذي أرسل له رفعت رسالة واتس آب «فيه حاجة مرعبة بتحصل هنا».

وأوضح أن رفعت رد بأنه بالسفر للإمارات سيكون متهربًا من التجنيد، قبل أن يبلغه أحمد دياب بأنه وصل للحل، وأرسل له القرار الوزاري من وزارة الشباب والرياضة ليطمئن، لذلك تحولت وجهة اللاعب من ليبيريا إلى الإمارات، فأرسل له نادر شوقي وكيله ملابس إضافية لاحقًا ليبدأ رحلته في الوحدة الإماراتي الذي أعلن ضم اللاعب الراحل رسميًا يوم 8 أكتوبر.

وواصل تصريحاته، بأن يوم 17 أكتوبر، المصدر المقرب من رفعت قال إن اللاعب تلقى رسالة تبلغه بأنه متغيب عن وحدته منذ 10 أيام، ما أقلق اللاعب بشدة، بينما نادر شوقي وكيل اللاعب ذكر بالأمس في لقاء تليفزيوني أن رفعت تراجع مستواه مع الوحدة لأنه كان مشتتًا بسبب هذه الأحداث.

وأوضح أن المصدر قال إن رفعت ظل على تواصل مستمر مع دياب ونادر شوقي واللذين وعداه بالتحرك لحل الأزمة، بينما نادر قال أمس إن اللاعب فسخ تعاقده مع الوحدة بعد إبلاغ النادي الإماراتي بأزمته، وإنه بقى 3 أسابيع هناك خشية العودة.

وشدد على أن اللاعب كان يسعى للعودة دون القبض عليه، على أن يسلم نفسه لوحدته العسكرية، لذلك وصل القاهرة من الإمارات في النصف الثاني من يناير 2023، وبقى غائبًا عن المشهد باعتباره ما زال خارج البلاد، بحسب المصدر.

وواصل أن يوم 1 فبراير 2023، أعلن فيوتشر قطع إعارة أحمد رفعت للوحدة، وقال مصدر وقتها إنه لا يمكنه الانضمام لنادٍ آخر بسبب اللوائح التي تمنع انضمام لاعب لثلاثة أندية في موسم واحد، كما أن وليد دعبس رئيس النادي أشار إلى أن نادر شوقي وكيل اللاعب هو من أحضر العرض.

وتابع حتحوت، أن 8 مارس 2023 ظهر رفعت لأول مرة بقميص فيوتشر من جديد في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام الفتح الرباطي المغربي في الجولة 4 من دور المجموعات بالكونفدرالية، بينما بحسب المصدر المقرب من اللاعب، فقد اتفق اللاعب على عدم خوض المباريات خارج مصر، وألا يلعب مواجهات أمام طلائع الجيش.

واستطرد أن يوم 10 أبريل 2023، صدر قرارًا من لجنة الانضباط بالكاف باعتبار فيوتشر خاسرًا من بيراميدز وفي كل المواجهات التي لعبها رفعت في فترته الثانية بالموسم بسبب خطأ في إجراءات قيده، وبالبحث، فقد غاب رفعت عن مواجهة طلائع الجيش يوم 19 أبريل، بعد ثلاثة أيام من مشاركته أمام المحلة، واستمر غيابه حتى 6 يونيو بداعِ الإصابة.

وتابع هاني حتحوت، أن حتى هذه اللحظة لم يكن رفعت قد أثبت براءته، وكان يبحث عن الأدلة، وعاد للمشاركة أمام المصري والأهلي والزمالك والبنك الأهلي بين يونيو ويوليو، بحسب المصدر، بينما سلم نفسه للوحدة وأكد أن ورقه سليم ودلل على ذلك بحديث رئيس النادي معه بأن لديه تصريح بمد سفر اللاعب لدورة الإمارات ومصدق عليه من الجهات المعنية.

وأضاف أن رفعت عرض اللعب لفريق طلائع الجيش بدلًا من معاقبته لكن تم رفض الطلب خاصة وأنه معاقب بالغياب عن الوحدة في المدة من 10 أكتوبر 2022 إلى 10 أكتوبر 2023، وأكد المصدر أن اللاعب حظى بمعاملة مميزة جدًا من النادي، بينما محمد رشوان محامي أحمد رفعت أكد لـ«الماتش»، أن اللاعب تم معاقبته بالحبس سنتين وتم تخفيفها إلى شهرين.

واستكمل حتحوت، أن وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر أكد في تصريحات لـ«الماتش»، أن رفعت كان يعامل بشكل رائع ويقيم في فندق ويتدرب يوميًا وتم توفير كل الأجهزة والمعدات لمساعدته على آداء المران بشكل طبيعي، كما تحدث رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن القرارات الوزارية لسفر اللاعبين تكون لمدة 3 شهور ويتم تجديد التصاريح لنفس المدة كل فترة

واختتم تصريحاته، بأن بعد نهاية الأزمة طلب نادي طلائع الجيش ضم عمر السعيد، واعترض اللاعب على فارق المقابل المادي، فتنازل رفعت عن 2 مليون جنيه لعمر السعيد حتى يوافق على الانضمام إلى النادي، بينما محمود الخطيب عندما زار أحمد رفعت بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها قال له نصًا: «أنت كنت هتبقى معانا خلاص».