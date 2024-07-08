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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

زوج نائبة الرئيس
زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
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أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن إصابة زوجها دوج إيمهوف بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشار المكتب، في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الأحد، إلى أن إيمهوف عانى من أعراض خفيفة قبل اختباره، أمس السبت، وهو الآن لا تظهر عليه أي أعراض، وأن إصابة إيمهوف جاءت رغم تلقيه الجرعات الكاملة من التطعيم المضاد لفيروس كوفيد-19، لافتا إلى أنه سيواصل العمل من المنزل معزولًا عن الآخرين.

وذكر البيان أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خضعت أيضًا لاختبار فيروس كورونا، لكن نتيجته جاءت سلبية، ونوه عن أن هاريس من المقرر أن تشارك في حملة انتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة لاس فيجاس يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن إيمهوف أصيب بفيروس كورونا في مارس 2022، وتبين أن زوجته هاريس أصيبت أيضا بالفيروس لكن بعد شهر من تشخيصه.

اصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي فيروس كورونا كامالا هاريس