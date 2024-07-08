استمرار أعمال إصلاح خط مياة الشرب بطريق عرب الزينة شمال المنيا

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب بشارع الصرب بطريق عرب الزينة والجاري إصلاحها منذ الصباح الباكر.

شدد رئيس المركز بضرورة التنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط حتي انتهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين.

ومن جانبه أوضح عرفات عبدالله نائب رئيس المركز ويرافقه رئيس حي شرق المدينة، أنه فور تلقيه إخطار يفيد بانفجار خط مياه الشرب بشارع توجها الى متابعة إصلاح كسر بخط مياه شارع الصرب بطريق عرب الزينة أمام مخبز أبوفداوي وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتنسيق مع فنى الشبكة لسرعة إصلاح الماسورة، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وشفط المياه المتراكمة بالشارع، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا بشأن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين