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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل العثور على جثة سائق توك توك بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على جثة شاب في حالة تعفن، بطريق الصحراوي الشرقي القديم، شرق النيل، وتحرر المحضر بالحادث  وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا بالعثور على جثة شاب، 18 عام، سائق توك توك، ويقيم بمنطقة شرق الترعة، في حالة تعفن، ورأسه متهشمة، وسط الرمال، وتم عمل بلاغ  بتغيبه منذ 10 أيام هو والتوك التوك الذي يملكه.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيقات  لكشف  ملابسات الحادث، لسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة بمركز سمالوط التحقيقات وقامت باستدعاء أهليته، وجاري ضبط مرتبكي الواقعة.

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