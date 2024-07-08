بالفيديو.. وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية الطرق الصوفية بمناسبة العام الهجري الجديد

حضر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أمسية احتفالية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446 هـ، الاحتفال الذي نظمته الطرق الصوفية في مسجد الإمام الحسين بعد صلاة المغرب.

وشهد الحفل حضور اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

كما حضر الدكتور سلامة داوود نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، المفتي السابق، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الدين وعلماء الأزهر الشريف.