وزير الطيران المدني يتفقد مبنى الخدمات الجوية

تفقد الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لمتابعة جميع الإجراءات التي تمر بها مراحل إعداد وتحضير وتقديم الوجبات الغذائية المقدمة للعملاء على متن الرحلات الجوية بدءا من مرحلة التوريد والتخزين والتحضير حتي إنتاجها وتعبئتها ووصولها على متن الطائرات، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها لتفادي أي مشكلات مستقبلية قد تواجه معدلات الأداء داخل منظومة العمل في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء في كافة المجالات.

رافق وزير الطيران خلال الجولة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران؛ حيث كان في استقبالهم الأستاذ حاتم ممدوح رئيس مجلس اداره شركة مصر للخدمات الجوية وعدد من مسؤولي الشركة.

وتضمنت الجولة، تفقد العديد من مواقع التشغيل من بينها؛ المخازن العمومية وغرف التجميد والتجهيز وكذلك معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إنتاج وتجميع الوجبات ونقلها، هذا إلى جانب الاطمئنان على مراحل إنتاج الوجبات للدرجات السياحية ورجال الأعمال لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية من طالبي الخدمة.

وخلال جولته، استمع وزير الطيران المدني إلى شرح تفصيلي من جانب مسؤولي التشغيل والإنتاج للتعرف على مراحل تحضير الوجبات الغذائية من مختلف الأقسام بالشركة،، هذا وقد التقى سيادته بعدد من العاملين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تحسين وتطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة وفقًا لإجراءات ومعايير السلامة الغذائية والمواصفات العالمية في هذا المجال.



و أكد الطيار سامح الحفني على ضرورة المراجعة الدورية والدقيقة والالتزام بكافة الملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، للوقوف على أوجه القصور التي تواجه منظومة التشغيل في مختلف مراحلها، مشددًا على ضرورة التطوير المستمر لكافة مرافق الشركة وخدماتها لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة الصحية بما يحقق رضاء العملاء.

وواصل الوزير حديثه؛ مؤكدًا بأن العنصر البشري هو أساس التميز في كافة أنشطة الطيران المدني؛ مشيرًا إلى أن تحديد المعوقات والاعتراف بها يساعدنا في سرعة الوصول إلى قرارات حاسمة وحلول دقيقة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنافسية بما يليق باسم ومكانة قطاع الطيران المدني.